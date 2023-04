Dupa Polonia si Ungaria, si vecinii bulgari ar vrea sa interzica importul de cereale ucrainene. Ar fi, așadar, a treia țara care ia in calcul aceasta varianta. Bulgaria are in vedere interzicerea importului de cereale ucrainene, urmand exemplul Poloniei si Ungariei, a declarat ministrul interimar al Agriculturii, Iavor Gechev, duminica, la Plovdiv, informeaza Radio Bulgaria, […] The post Lovitura pentru Ucraina! O noua țara vrea sa interzica importul de cereale ucrainene first appeared on Ziarul National .