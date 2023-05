Stiri pe aceeasi tema

- ”Am vazut stirile si inca adunam informatii despre ce s-a intamplat. Ca principiu general, noi nu sustinem atacurile in interiorul Rusiei”, a spus un purtator de cuvant al Casei Albe, citat de Reuters. Oficialul american a adaugat ca Washingtonul este ”concentrat pe a furniza Ucrainei echipamentul si…

- Transferul avioanelor de lupta F-16 in Ucraina ar ridica intrebari cu privire la implicarea NATO in conflict, a transmis ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, intr-un mesaj publicat luni dimineata, potrivit Reuters. “Nu exista nicio infrastructura pentru operarea de F-16 in Ucraina si…

- Nikolai Patrusev, secretarul Consiliului de Securitate de la Moscova, a acuzat vineri Statele Unite ca si-au coordonat actiunile cu Ucraina pentru atentate teroriste cu scopul de a submina stabilitatea Rusiei, transmite agentia oficiala de presa TASS, preluata de Reuters.

- Seria de documente provenind de la Pentagon si scurse pe retelele sociale dezvaluie cat de adanc au fost penetrate serviciile de securitate si de informatii ale Rusiei de catre SUA. Scurgerea de informații demonstreaza cum a avut Washingtonul capacitatea de a avertiza Ucraina cu privire la loviturile…

- „Razboiul hibrid” dintre Moscova si puterile occidentale legat de conflictul din Ucraina „va dura multa vreme”, a declarat miercuri, 29 martie, Kremlinul, la peste un an de la trimiterea de trupe impotriva Ucrainei, transmit agențiile Reuters si AFP. „Daca vorbim de razboi in sens mai larg, de confruntare…

- Atacurile masive cu rachete si drone rusesti in care au fost ucise cel putin noua persoane, joi, 9 martie, in Ucraina, sunt „brutale” si „nejustificate”, a denuntat Casa Alba, relateaza AFP. Este „covarsitor sa vedem aceste atacuri brutale, nejustificate asupra infrastructurilor civile din Ucraina”,…