Deși proiectul noii legi a salarizarii, prevazuta in PNRR, nu a aparut nici macar sub forma de draft, reprezentanții Ministerului Muncii au scapat o informație esențiala. Și anume ca salariile vor avea o parte fixa și una dinamica, bazata pe performanța. Prevederea din viitoarea lege a fost comunicata chiar sindicaliștilor din sistemul de aparare ordine […] The post Lovitura pentru toți bugetarii. Noua lege introduce salarizarea in funcție de performanța first appeared on Ziarul National .