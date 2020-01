Stiri pe aceeasi tema

- Deputații irakieni au adoptat o rezoluție prin care au solicitat ca trupele straine sa paraseasca țara, dupa ce SUA l-a ucis pe generalul Qassem Soleimani, potrivit BBC.Parlamentul din Bagdad a cerut, de asemenea, guvernului irakian sa lucreze pentru a interzice forțelor straine sa foloseasca sub orice…

- Abu Mahdi al-Muhandis, ucis si el in raidul american de vineri, era considerat omul Iranului la Bagdad si inamicul numarul unu al Statele Unite. El a murit alaturi de bunul sau prieten Qassem Soleimani, al carui mana dreapta a fost timp de decenii in Irak.

- Statele Unite au expulzat "in secret" doi diplomati chinezi care au incercat sa patrunda intr-o baza militara din statul american Virginia in luna septembrie, a relatat duminica The New York Times. Cel putin unul dintre ei este suspectat de autoritatile americane de a fi agent chinez de informatii,…

- Statele Unite au expulzat "în secret" doi diplomati chinezi care au încercat sa patrunda într-o baza militara din statul american Virginia în luna septembrie, a relatat duminica New York Times, preluat de Agerpres.Cel putin unul dintre ei este suspectat de autoritatile…

- Ocean Credit, IFN cu un puternic ADN de Fintech, a lansat recent una dintre primele solutii din piata care iti calculeaza scorul de credit , pe baza celebrului algoritm FICO extrem de popular in Statele Unite si folosit si de Biroul de Credit din...

- Liderul Partidului Platforma Demnitate si Adevar, Andrei Nastase spune ca regreta faptul ca nu s-a facut uz de declaratia pe care a adoptat-o Parlamentul in luna iunie cu privire la starea de captivitate a statului pentru a curata institutiile statului. Potrivit lui, in baza acestei declaratii se putea…

- SUA au anuntat joi trimiterea de intariri militare pentru protejarea campurilor petrolifere din estul Siriei, dupa retragerea trupelor americane din zonele de frontiera cu Turcia care a lasat camp deschis operatiunii militare a Ankarei impotriva fortelor kurde, relateaza AFP, conform agerpres.ro.…

- Reprezentanții unor companii din Statele Unite ale Americii sunt in cautare de specialiști. Iar pentru a-i gasi, au venit in capitala Banatului, intr-o vizita cu reprezentanți ai Universitații Politehnica Timișoara, ce-i care pregatesc viitorii specialilști, actuali studenți. Interesul firmelor și investitorilor…