- Veniturile bugetului Capitalei dupa primele opt luni au fost de 3,27 miliarde de lei, iar cheltuielile de 2,5 miliarde de lei. Așadar, Capitala funcționeaza cu un excedent de 770 de milioane de lei potrivit execuției bugetare trimise de PMB, pe luna august, la Ministerul Finanțelor. In acest caz…

- Societatea de Transport Bucuresti a infiintat o noua linie de autobuz, care face legatura intre cartierul Henri Coanda si Piata Presei. Autobuzele de pe linia 231 vor circula la fiecare 20 de minute in orele de varf si la intervale de o jumatate de ora, in rest.

- O actiune suplimentara de igienizare si dezinfectare a autobuzelor, troleibuzelor si tramvaielor Societatii de Transport Bucuresti (STB) are loc, sambata si duminica, pentru a asigura o mai mare siguranta pentru elevi, la inceperea anului scolar. „Odata cu inceperea noului an scolar in contextul epidemiologic…

- Niculae Turja, bargauanul care, in urma cu trei ani, a pornit lupta in instanța cu Primaria comunei Bistrița-Bargaului pentru a-și recupera o suprafața de teren pe care administrația locala a construit o groapa pentru depozitarea gunoiului de grajd, a caștigat procesul pe fond derulat la Judecatoria…

- Nicușor Dan a pierdut procesul prin care a incercat sa blocheze proiectul imobiliar de la Hala Ford din Cartierul Floreasca – One Floreasca City. Magistratii i-au respins acțiunea de anulare a acordului de mediu pentru acest proiect, dar l-au obligat si la plata unor despagubiri-record, anunta sursa…

- Marian Godina a asteptat timp de doi ani o decizie, dar judecatorii i-au respins cererea in care solicita acordarea drepturilor salariale. In timp ce lui Marian Godina i-au respins cererea, in cazul unor alți polițiști judecatorii au considerat ca aceștia merita sa incaseze banii solicitați.…

- Angajatul STB a fost surprins intr-o fotografie purtand incorect masca de protectie. "Referitor la informatiile aparute in mediul public, in care un controlor al Societatii de Transport Bucuresti este surprins intr-o fotografie cu o masca de protectie purtata incorect, STB SA face urmatoarele…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) a anunțat ca il va sancționa pe controlorul care a fost surprins intr-o fotografie purtand incorect masca de protectie, intr-un mijloc de transport in comun. "STB SA a identificat persoana care nu respecta prevederile stabilite prin lege si a inceput cercetarea…