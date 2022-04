Stiri pe aceeasi tema

Unul din trei militari ruși din Brigada 155 Marina a Marinei Ruse, acuzata ca a comis atrocitațile de la Bucha , a luptat in Siria, aparand regimul lui Bashar al-Assad, noteaza publicația de investigații Slidstvo , care a analizat listele de soldați publicate anterior de Direcția Principala de Informații…

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va susține, marți, un discurs in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, urmand sa ceara noi sancțiuni impotriva Rusiei, in urma atrocitaților comise de armata rusa in orașul Bucha, unde au fost uciși peste 400 de civili, noteaza BBC. Intervenția lui Volodimir…

Daca va exista si o singura tara NATO sau partenera a Aliantei care va accepta ca Rusia sa scape nepedepsita pe termen scurt, mediu si lung dupa acest razboi, Putin va iesi invingator. Impunitatea Rusiei echivaleaza cu dizolvarea de facto a NATO, adica obiectivul principal al Kremlinului. La cum arata…

Forțele ucrainene intra marți in cea de-a 34-a zi de razboi cu Rusia, iar in acest context, Ministerul Apararii a transmis ca forțele Kremlinului reprezinta in continuare o „amenințare semnificativa" pentru capitala Kiev.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca „Rusia trebuie sa inteleaga ca nu poate castiga niciodata un razboi nuclear", iar Alianța iși va apara aliații in fața oricarei amenințari. NATO are planurile facute in cazul unui atac nuclear din partea Rusiei, a mai…

Federația Rusa restricționeaza zborurile catre companiile aeriene din 36 de țari ale lumii, a informat Agenția Federala de Transport Aerian.

Rusia a anuntat sambata ca isi inchide spatiul aerian pentru companiile aeriene din Romania, transmite Reuters, dupa o decizie similara luata de autoritatile de la Bucuresti in urma agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, relateaza Agerpres.

Kremlinul a respins temerile ca Rusia ar putea inchide robinetul de gaz catre Europa in cazul unor sanctiuni din cauza consolidarii trupelor sale la granita cu Ucraina, informeaza DPA, relateaza Agerpres. Vezi și: NATO intensifica prezenta militara in estul Europei, inclusiv in Romania / Rusia…