- Parlamentul Japoniei a aprobat miercuri revocarea clauzei „natiunii celei mai favorizate” acordate Rusiei, o masura luata in consonanta cu alte tari pentru a sanctiona Moscova pentru invadarea Ucrainei, transmite agentia Kyodo. In urma acestei decizii, Rusia va pierde beneficiile in materie de tarife…

- Japonia va extinde sancțiunile impotriva Rusiei, urmand sa interzica importurile de carbune și vodca. Totodata, vor fi inghețate activele a doua banci importante, iar opt diplomați și oficiali ruși vor fi expulzați.

- Japonia va interzice, incepand cu 5 aprilie, exporturile de automobile si alte produse de lux in Rusia, ultima reactie a autoritatilor de la Tokyo la invadarea Ucrainei, a anuntat marti Ministerul Comertului. Masura este destinata sa creasca presiunile la adresa oligarhilor care il sprijina financiar…

- Tokyo si-a exprimat miercuri protestul in fata Moscovei dupa o presupusa incalcare a spatiului aerian al Japoniei de catre un elicopter rus in nordul arhipelagului nipon, pe fondul tensiunilor internationale asupra Ucrainei, informeaza AFP.Japonia a ridicat rapid de la sol avioane de vanatoare pentru…

- Un miliardar din Japonia doneaza 1 miliard de yeni, adica aproximativ 7,7 milioane de euro guvernului de la Kiev. Acesta i s-a adresat presedintelui Ucrainei Volodimir Zelenskiy prin intermediul unei scrisori, relateaza Kyodo si AFP. Banii sunt pentru victimele violențelor, este mesajul transmis…

- Premierul japonez Fumio Kishida va avea marti o discutie telefonica cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in contextul in care autoritatile de la Tokyo s-au declarat ingrijorate de riscul unei invazii militare ruse in Ucraina, transmit AFP si Kyodo. Potrivit media japoneze, Kishida va evoca…