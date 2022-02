Stiri pe aceeasi tema

- Germania opreste controversata conducta Nord Stream 2, ca o consecinta a incursiunii Rusiei in Ucraina. Anuntul a fost facut astazi de cancelarul german, Olaf Scholz, care a precizat ca situatia in acest moment este fundamental diferita si de aceea in contextul evenimentelor recente din Ucraina, Germania…

- Germania a luat masuri pentru a opri procesul de certificare a gazoductului Nord Stream 2 din Rusia, a declarat marți cancelarul Olaf Scholz, in timp ce Occidentul a inceput sa ia masuri punitive impotriva Moscovei din cauza crizei din Ucraina, scrie Reuters.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri ca a primit informații despre o lovitura de stat împotriva sa ce ar urma sa aiba loc saptamâna viitoare, relateaza agenția Reuters.Zelenski a facut anunțul în timpul unei conferințe de presa în cadrul careia a…