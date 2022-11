Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, toți șoferii din Romania ar putea incasa o adevarata lovitura de la Guvernul condus de catre Nicolae Ciuca.Mai exact, din prima luna a anului viitor, conducatorii auto s-ar putea trezi cu... Citește AICI ce LOVITURA IN PLIN ar putea incasa toți șoferii din Romania... …

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Ovidiu Heius, a afirmat ca nu stie cati romani au cont in Revolut si cati bani detin pe acel card, precizand ca banca din Lituania care detine acest serviciu financiar pune la dispozitia autoritatilor romane orice informatie solicitata. …

- Ziua de 3 noiembrie a adus un preț cu 4 bani mai mare la benzina, la benzinariile Petrom. Astazi, prețul la carburanți a crescut din nou, și ca urmare a inchiderii burselor pentru țițeiul BRENT in scadere. Ieri a inchis ziua pe roșu, in jurul valorii de 95,85 dolari. Astazi, petrolul, dimpotriva, a…

- Experții susțin ca bancile trebuie sa fie pregatite in acest moment pentru orice șcenariu. In urmatoarea perioada, cele mai importante banci din țara noastra vor majora rezervele de capital, iar acest lucru inseamna ca bancile vor avea mai mulți bani in conturi. Vorbim despre bani suplimentari, pe care…

- Șoferii vor fi nevoiți, in scurt timp, sa iși pregatteasca mașinile pentru vremea instabila de iarna, astfel ca vor trebui sa recurga la cauciucuri speciale. Pentru ca acesta este unul dintre motivele pentru care se creeaza accidente rutiere, RAR a facut anunțul oficial privind data de la care șoferii…

- Programul Rabla Local este amanat! Mulți dintre romanii care așteptau cei 3.000 de lei au ramas dezamagiți de vestea auzita acum din partea autoritaților. Mai exact, AFM a mutat data de la care masinile mai vechi de 15 ani pot fi casate. De asemenea, nu este pentru prima data cand prima editie a programului…

- LOVITURA pentru șoferii cu mașini electrice din capitala: Gigantul IKEA a inchis stațiile de incarcare LOVITURA pentru șoferii cu mașini electrice din capitala: Gigantul IKEA a inchis stațiile de incarcare IKEA Romania, parte din INGKA Group, retailer suedez de mobila și decorațiuni interioare, a inchis…

- Veste buna pentru romanii care dețin centrala pe gaz atat la casa, cat și la bloc. Aceștia pot consuma cat vor deoarece prețul este de 0,31 de bani. Virgil Popescu, ministrul Energiei, a marturisit ca va fi o iarna destul de complicata pentru Europa in privința alimentarii cu gaze, dar susține ca Romania…