Lovitură pentru români. Testele rapide Covid, interzise la vânzare Ministerul Sanatații vrea sa interzica vanzarea catre populație a testelor rapide antigenice pentru depistarea Covid, pe motiv ca ar avea un impact negativ asupra vieții pacienților. Consecința va fi ca singura soluție pentru a beneficia de un astfel de test este efectuarea acestuia la o clinica privata, unde costurile sunt mult mai ridicate. Romanii nu […] The post Lovitura pentru romani. Testele rapide Covid, interzise la vanzare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

