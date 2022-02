Lovitură pentru români. Guvernul nu renunță la certificatul verde Guvernul a ales calea prudenței excesive, prelungind din nou restricțiile, pe fondul unei prabușiri economice accentuate. Certificatul verde ramane valabil pentru nevaccinați, care nu vor avea dreptul decat la munca și la procurarea produselor esențiale: hrana, medicamente și combustibil. In bataie de joc, CNSU a anunțat relaxarea restricțiilor prin permiterea accesului in magazinele alimentare din […] The post Lovitura pentru romani. Guvernul nu renunța la certificatul verde first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

