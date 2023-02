Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu moartea Reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii, așa cum era anticipat, au inceput sa apara mișcari in randul statelor din Commonwealth. Deja se pune problema ieșirii unora din statele membre de sub influența Marii Britanii, iar altele au luat deja decizii surprinzatoare.…

- Imaginea regelui Charles al III-lea nu va figura pe noua bancnota de 5 dolari australieni, iar portretul reginei Elisabeta a II-a urmeaza sa fie inlocuit cu un design conceput pentru a aduce un omagiu indigenilor din Australia, a anuntat Reserve Bank, banca centrala a tarii, relateaza

- Lovitura neașteptata pentru angajatii Complexului Energetic (CE) Oltenia care au primit prime in valoarea de 1,5 milioane de lei. Oamenii trebuie acum sa dea banii inapoi ca urmare a unei decizii a Fiscului. In aceasta situație se afla 13 angajați din cadrul CE Oltenia, aflati in funcții de conducere,…

- Un meci din liga a treia engleza a fost intrerupt in minutul 11, cand in urma unei degajari, arbitrul a fost lovit de minge și s-a prabușit pe teren. Dupa acordarea primelor ingrijiri, acesta a fost transportat in afara terenului.

- Dupa moartea regretatei regine Elisabeta a II-a, fiul ei, Charles, a devenit noul suveran al Regatului Unit, iar Kate Middleton și Prințul Moștenitor William au primit titlurile de Prinț și Prințesa de Wales. Cum ar fi fost rugata ducesa de Cornwall sa iși schimbe numele. Kate Middleton, obligata sa…

Mongolia incearca sa „diversifice" sectorul gazelor pentru a scapa de dependența de vecinul rus și anunța ca vrea sa stranga relațiile cu alte țari, precum Australia.

- Regele Charles a decis sa le ofere cate 600 de lire sterline propriilor angajati pentru a-i ajuta sa faca fata inflatiei. Banii sunt acordati intr-o singura transa si provin din venitul privat al regelui.

- Regele Charles a facut schimbari, in acest an, in programul de Craciun de la Castelul Windsor. Dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a, fiul sau, a decis sa inlocuiasca decorațiunile din acest an, dupa moartea mameei sale, Regina Elisabeta a II-a.