Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Japonia au anunțat ca nu-i vor permite lui Vladimir Putin sa intre in țara, in cazul in care acesta va dori sa participe la funeralii de stat ale fostului premier Shinzo Abe, asasinat pe 8 iulie, potrivit publicației Nikkei Asia.

- Poliția japoneza a lansat o ancheta privind asasinarea fostului prim-ministru japonez Shinzo Abe – dar se știu puține lucruri despre suspectul – Tetsuya Yamagami – care a fost arestat vineri la locul impușcaturii fatale, scrie CNN. Abe, in varsta de 67 de ani, a fost declarat mort de catre medicii de…

- Polițiștii care investigheaza uciderea lui Shinzo Abe precizeaza ca suspectul avea ranchiuna fața de ”o organizație specifica” și l-a impușcat pe fostul premier al Japoniei crezand ca acesta facea parte din grupul respectiv, relateaza BBC . Anchetatorii nu au dat detalii despre organizația pe care barbatul…

- Autoritatile japoneze avertizeaza luni cu privire la o posibila penurie de electricitate, in timp ce Japonia inregstreaza temperaturi-record, iar Tokyo inregistreaza cel mai scurt sezon ploios din istoria sa, relateaza AFP. ”Cerem publcului sa-si scada consumul de energie la inceputul serii”, cand…

- Guvernul japonez le a recomandat totusi locuitorilor tarii sa ia masurile necesare pentru a se proteja de canicula si a evita insolatiile.Autoritatile din Japonia au avertizat luni populatia nipona in legatura cu o posibila penurie de electricitate, in contextul in care aceasta tara se confrunta cu…

- Sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, a sosit marti in Ucraina, fiind cel mai important oficial german care viziteaza aceasta tara de la declansarea invaziei ruse pe 24 februarie. Cancelarul german Olaf Scholz a fost la Kiev pe 14 februarie, cu cateva zile inainte de declanșarea așa-zisei ”operațiuni…

- Marea Britanie a anunțat ca va oferi un sprijin militar și un ajutor suplimentar de 1,60 miliarde de dolari Ucrainei, facandu-și publica intenția inainte de o convorbire video planificata duminica de liderii Grupului celor Șapte cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Reuters. Premierul…

- Autoritatile italiene au confiscat iahtul Scheherazade care ar avea legatura cu presedintele rus, Vladimir Putin, scrie dpa.