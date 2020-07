Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii ameninta social-democrații cu Curtea Constituționala daca depun motiune de cenzura pana in septembrie, atunci cand va incepe sesiunea parlamentara ordinara. PNL susține ca un astfel de demers inițiat in iulie și august, atunci cand Parlamentul lucreaza in sesiune extraordinara, ar fi neconstituțional.

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD,a anunțat miercuri ca va depune o moțiune de cenzura dupa ce va inceta starea de urgența. Ciolacu este deranjat de faptul ca guvernul i-a pus in vedere parlamentului, dominat de PSD ca a prelungit starea de alerta cu 30 de zile in loc sa ceara incuviințarea…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a anunțat miercuri ca partidul sau va depune o moțiune de cenzura impotriva Executivului condus de Ludovic Orban, la finalul starii de alerta. Ciolacu susține ca Guvernul a ocolit Parlamentul propunand o ordonanța care restrange drepturile și libertațile romanilor,…

- "Ca sa sa evite motiunea de cenzura, guvernul Iohannis-Orban pregateste prelungirea starii de alerta! Punem pariu ca Parlamentul nu va mai vota aceasta stare exceptionala! Si atunci vor trebui sa gaseasca un alt motiv ca sa scape de motiune", se arata in postarea de pe Facebook a ALDE."Le…

- Guvernul Orban sufera infrangere dupa infrangere la Curtea Constitutionala. Plenul CCR a admis marti doua exceptii formulate de Avocatul Poporului. In urma controlului de constitutionalitate a posteriori, judecatorii au stabilit ca OUG 25/2020 si OUG 23/2020 sunt neconstitutionale in ansamblu. Motivul…

- De fiecare data cand i s-a oferit ocazia sau a fost intrebat public despre eventualitatea susținerii unei Moțiuni de Cenzura dupa ridicarea Starii de Urgența, președintele PRO Romania a raspuns deschis ca este nevoie de o astfel de masura drastica. In condițiile in care Guvernul Orban a fost total ineficient…

- Lovitura de proporții primita de Guvernul Orban și de Ministerul Afacerilor Interne, cu doar o saptamana inainte de ridicarea starii de urgența la nivel național. Curtea Constituționala a decis, ieri, ca...