Stiri pe aceeasi tema

- Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump aflat in centrul unei anchete penale, s-a distantat de presedintele american, afirmand ca, in caz de inculpare, "prioritatea" sa va fi sa-si protejeze familia si nu pe presedinte, intr-un interviu difuzat luni si citat de AFP. De cand birourile si domiciliul…

- Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump anchetat in prezent, s-a distanțat de președintele american, afirmand ca, in cazul in care va fi pus sub acuzare, „prioritatea” sa va fi sa-și apere familia și nu președintele, potrivit unui interviu difuzat luni și citat de AFP.

- Avocatul presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, a beneficiat de o plata confidentiala de 400.000 de dolari pentru a planifica discutii intre liderul de la Casa Alba si presedintele ucrainean Petro Porosenko, anul trecut, relateaza joi agentia Reuters, citand BBC. Plata a fost…

- Unul dintre consilieri juridici ai lui Donald Trump a spus ca l-a avertizat pe președinte, in cadrul unei conversații telefonice, ca avocatul și prietenul sau, Michael Cohen, s-ar putea intoarce impotriva sa și sa coopereze cu procurorii federali daca se va confrunta cu acuzații penale, scrie Wall…