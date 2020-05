Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a adoptat marți, in calitate de for decizional, un proiect care modifica Legea Poliției Romane in sensul in care conducatorul instituției nu va mai fi numit prin decizie a premierului, ci prin decizie a ministrului de Interne. De asemenea, nu mai este obligatorie consultarea Corpului…

- Victor Ponta a spus, duminica seara, la Romania TV, ca Romania ar avea nevoie de un alt guvern, dar ca totul depinde de președintele Klaus Iohannis."Ar trebui sa vina președintele și sa spuna 'oameni buni, situație e dificila. Dar pana ducem caruța in varful dealului, tragem toți'. Ne trebuie…

- "Nici ministrul Educației, nici cel de Interne nu pot limita drepturile, nici macar președintele nu poate sa faca asta. Singurul care poate face asta este Parlamentul. Probabil ca se vor duce pana la urma la Parlament sa faca lege", a declarat Augustin Zegrean, intr-un interviu pentru Libertatea.…

- Camera Deputatilor a aprobat, joi, in calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege pentru modificarea Legii 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, obiectivul fiind corectarea unei scheme de ajutor de stat in acest…

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, un proiect de lege inițiat de liderii PSD, Pro Romania, ALDE și UDMR care prevede ca mandatele aleșilor locali se prelungesc cu cel mult 6 luni de la data incetarii starii de urgența și ca data alegerilor locale se va stabili de Parlament, prin lege organica…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat, imediat dupa juramantul depus de noul guvern condus de Ludovic Orban, ca decreteaza, la nivel național, incepand de luni, starea de urgența. Insa, nicio oficialitate nu a ieșit, public, sa explice ce inseamna starea de urgența.Consilierul ministrului…

- Ministrul interimar la Interne, Marcel Vela, ca protestul politiștilor, chiar in ziua prezentarii Bilanțului MAI in prezența președintelui Klaus Iohannis, „e o diversiune”, intrucat sindicatele din Poliție stiu ca salariile nu pot fi majorate, avand in vedere ca nu exista, in prezent, un Guvern…

- "Alocațiile vor crește, conform legii, noi le-am prorogat pana in august, nu sunt in masura sa apreciez daca e bine sau.... Dar și acum cand discutam, alocațiile sunt marite cu rata inflației. De la 1 august va fi rectificarea de buget și am prevazut acest termen pentru intrarea in vigoare. Banii…