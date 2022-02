Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General a deschis un dosar penal in care se efectueaza cercetari in rem, ca urmare a unei plangeri in care se reclama faptul ca premierul Nicolae Ciuca a plagiat in teza de doctorat.Informatia a fost confirmata pentru Agerpres.ro de procurorul Alexandru Ionescu, purtatorul de cuvant al Parchetului…

- Jurnalista Emilia Sercan se intreaba daca nu cumva plangerea de la Parchetul General privind teza de doctorat a premierului Nicolae Ciuca este cumva o tentativa de musamalizare a scandalului. "Parchetul General a deschis un dosar penal care vizeaza teza de doctorat a premierul Nicolae Ciuca…

- Parchetul General a confirmat faptul ca exista o plangere penala de plagiat impotriva premierului Ciuca, anunța Emilia Șercan, jurnalista care a dezvaluit pentru prima data ca teza de doctorat a premierului ar fi plagiata.

- Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) solicita Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) analizarea „in regim de celeritate” a suspiciunilor de plagiat legat de teza de doctorat a premierului Nicolae Ciuca. „Avand in vedere…

- Universitatea Babeș-Bolyai intra in cercul celor vor sa știe daca premierul Nicolae Ciuca și-a plagiat sau nu teza de doctorat. Universitatea clujeana cere ca lucrarea de doctorat a generalului sa fie analizata "cu maxima atenție".

- Universitatea Nationala de Aparare „Carol I" a anuntat ca a initiat demersurile legale de verificare a respectarii standardelor de calitate si etica universitara in ceea ce priveste acuzatiile de plagiat in cazul tezei de doctorat a premierului Nicolae Ciuca.

- Reacția premierului Nicolae Ciuca la acuzația ca și-a plagiat teza de doctorat Guvernul a transmis joi o declarație legata acuzația potrivit careia premierul Ciuca și-a plagiat teza de doctorat. Acesta neaga ca și-ar fi plagiat lucrarea și face apel la experiența sa in domeniul științelor militare. …