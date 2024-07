Stiri pe aceeasi tema

- Poliția anunța schimbari legislative. Acestea se refera la șoferii care sunt amendați contravențional și refuza primirea procesului-verbal. Daca aceștia sunt inregistrați audio-video in timpul refuzului, procedura comunicarii procesului-verbal se considera indeplinita, potrivit News.ro. Conform noilor…

- OUG va modifica definiția fondului locativ de protocol pentru a include bunuri imobile și mobile atat din domeniul public, cat și din cel privat al statului.Vicepreședinții Senatului și Camerei Deputaților, miniștrii și asimilații, președintele Consiliului Legislativ și Avocatul Poporului vor putea…

- Saloanele specializate nu au dreptul sa faca proceduri de tatuare cosmetica si artistica persoanelor sub 18 ani si nici proceduri de piercing corporal si implant dermal minorilor, decat in cazul in care respectivele proceduri se fac in zona urechii si cu acordul parintilor. Prevederile apar intr-un…

- Medicii de familie pot acorda certificat de concediu medical pentru 7 zile calendaristice doar pentru o serie de afecțiuni, pentru un episod de boala, prevede un Ordin comun al ministrului Sanatații și al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial, potrivit…

- Salarii si bonusuri uriase la Compania de Investiții Rutiere Conducerea executiva a Companiei Nationale de Investitii Rutiere (CNIR) a aprobat, la un an de la operationalizarea acesteia, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024, in valoare de 34,247 milioane de lei, printr-un ordin comun al Ministerului…

- Nu am inventat caldura, in schimb, am inventat cea mai ieftina caldura! Din 2012 incalzim Romania in cel mai economic mod!Trecerea de la o abordare pe termen scurt, care necesita un preț scazut de achiziție, catre o perspectiva pe termen lung asupra valorii durabile, este incontestabila. Economia și…