Un proiect de lege care a primit marti raport favorabil, cu patru abtineri, din partea Comisiei de industrii si servicii a Camerei Deputatilor, ar putea veni in ajutorul soferilor. Autovehiculele destinate controlului traficului care utilizeaza dispozitive destinate masurarii vitezei vor fi pozitionate vizibil si vor prezenta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei Rutiere, prevede un […]