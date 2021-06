Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe percheziții au loc, in aceasta dimineața, in comuna Ștefaneștii de Jos din Ilfov, intr-un dosar de viol in care este vizat și primarul Robert Ștefan, potrivit surselor G4Media.ro Perchezițiile au loc la sediul primariei, la locuința primarului și la locuințele altor trei persoane. Este vorba…

- In aceasta dimineața, politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 10 perchezitii la persoane banuite de savarșirea unor infracțiuni de fals și uz de fals. La data de 20 mai 2021, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din…

- La aceasta ora, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași efectueaza 32 de percheziții domiciliare, in județele Argeș, Prahova, Dambovița, Calarași, Ilfov și in municipiul București, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Activitațile se desfașoara…

- La primele ore ale diminetii, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita, au descins pe raza municipiului Fetesti, la locuintele unor persoane suspecte de savarsirea infractiunilor de proxenetism.

- Politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale au retinut, miercuri, doua persoane intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, dupa efectuarea a doua perchezitii in Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale audiaza, miercuri, doua persoane intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, dupa efectuarea a doua perchezitii in Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Perchezitii la sediul unei firme de transport international de persoane. Ar fi pus la dispozitia calatorilor teste COVID 19, care atestau faptul ca acestia nu ar fi infectati cu virusul.In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigatii Criminale ai Inspectoratului de Politie Judetean Caras…

- Poliția Capitalei, prin Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, pune in aplicare 9 mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, falsificarea de titluri de…