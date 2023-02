Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit proiectului, interdicția privind inchirierea sau cedarea in comodat/folosința a spațiilor din cladirile incadrate in clasa de risc seismic I este valabila pana cand remediaza problemele sesizate. De asemenea, proiectul prevede ca se interzic organizarea și desfașurarea de activitați permanente…

- Ministerul Dezvoltarii a pus in dezbatere publica, iar guvernul a citit in prima lectura un proiect de lege care ar interzice inchirierea sau cedarea in comodat a spațiilor de locuit din cladirile cu risc seismic 1. De asemenea, proiectul interzice desfașurarea oricaror activitați permanente sau temporare…

- Comisia Europeana a propus un plan prin care toate autobuzele sa fie cu zero emisii incepand din 2030. Totodata, Comisia a propus și un plan prin care sa reduca treptat emisiile provenite de la vehiculele grele pana in 2050. In urma cu doar o zi, Parlamentul European a adoptat oficial planul de a interzice…

- Ministerul Dezvoltarii a anunțat ieri ca se acorda integral finanțare pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic iar banii nu trebuie returnați. In județul Covasna cele mai multe cladiri cu probleme sunt in municipiul Sf.Gheorghe, care are și o evidența clara a acestora, spune purtatorul de cuvant…

- In București, este cunoscut faptul ca sunt prea multe masini și prea puține locuri de parcare. Din cauza locurilor limitate de parcare, bucureștenii sunt nevoiți sa parcheze in fața caselor. In București, este cunoscut faptul ca sunt prea multe masini si prea putine locuri de parcare oferite de PMB…

- Proprietarii cladirilor cu bulina roșie pot obține finanțare pentru consolidare de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației prin Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat lansat la inceputul anului 2023.

- Piața imobiliara este in impas, iar numarul de autorizații de construire au scazut semnificativ fața de toamna anului trecut. Inflația și dobanzile tot mai mari au ponderat creșterile. Piața imobiliara din Romania scade semnificativ, insa acest lucru inseamna prețuri mai mari pentru locuințe.

- Deși oficial in București exista doar 363 de cladiri incadrate in așa-numita „clasa 1 de risc seismic”, corespunzatoare infamei „buline roșii”, in realitate numarul imobilelor din Capitala care risca, in caz de cutremur, sa se prabușeasca ori sa sufere grave avarii structurale, este mult mai mare. Mai…