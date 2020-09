Stiri pe aceeasi tema

- In luna iunie 2020, producția industriala s-a micșorat fața de luna corespunzatoare a anului precedent cu 7,2%, ca urmare a descreșterii producției industriale in industria prelucratoare (-8,9%).

- Cercetatori din Australia au realizat un test de sange care poate determina o eventuala infecție cu coronavirus in aproximativ 20 de minute, o premiera mondiala in acest domeniu, transmite Reuters, preluat de Agerpes.Oameni de știința de la Universitatea Monash susțin ca testul lor poate determina…

- Sansele de a se ajunge sambata la un acord cu privire la pachetul de relansare economica, la reuniunea Consiliului European, sunt foarte mici, sustine un diplomat dintr-o tara membra a Uniunii Europene, citat de Reuters, potrivit news.ro.“Sunt sanse foarte mici sa se ajunga la un acord in…

- Autoritatile din Catalonia au cerut vineri unor patru milioane de oameni din provincie, inclusiv din capitala acesteia, Barcelona, sa stea acasa si sa dea dovada de responsabilitate, in conditiile in care regiunea se lupta cu un numar in crestere de focare ale noului coronavirus, relateaza Reuters.Apelul…

- Doua portavioane americane au revenit vineri in Marea Chinei de Sud, anunta Fortele Navale din SUA, in contextul in care Administratia Donald Trump si China se acuza reciproc de amplificarea tensiunilor in aceasta zona, informeaza agentia de presa Reuters.Portavioanele USS Nimitz si USS Ronald…

- Economia Romaniei continua sa adune recorduri negative pe masura ce executivul lui Orban se afunda in tacere. Planul de relansare economica, atat de așteptat de romani și de mediul de business, intarzie sa apara, in timp ce multiple domenii economice incep sa raporteze scaderi dramatice. O…

- O fetița de 3 ani, din orașul Baiești, județul Dolj, a ramas blocata, miercuri, intre pereții a doua cladiri, unde a intrat sa se joace. Copila a fost scoasa cu cateva zgarieturi de pompieri, anunța MEDIAFAX.Fetița a ramas blocata intre pereții a doua anexe, din Bailești, pe str. Lt. Becherescu.…

- Fratele lui George Floyd a implorat miercuri Congresul SUA "sa opreasca suferinta" afro-americanilor si "sa asculte apelurile" strazii pentru reformarea fortelor de ordine, relateaza AFP."Ma aflu aici pentru a va cere sa opriti suferinta, sa opriti epuizarea noastra", a spus in fata unei comisii…