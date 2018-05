Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de regulament a Camerei Deputaților a trimis un punct de vedere Biroului permanent al CD, potrivit caruia deputații care parasesc grupul parlamentar din care fac parte devin deputați neafiliați, daca nu se afilieaza unui grup parlamentar. Astfel, deputații sau senatorii ramași neafiliați nu-și…

- Plecarea unor parlamentari PSD catre partidul lui Victor Ponta a mobilizat toate motoarele in PSD, iar oamenii lui Liviu Dragnea sunt dispuși sa ia toate masurile pentru a-și asigura majoritațile in Parlament și in teritoriu.Citește și: Lovitura DEVASTATOARE pentru Traian Basescu: PMP NU mai…

- "In ultima perioada, in spatiul public s-au vehiculat informatii referitoare la o posibila constituire a unui nou grup parlamentar la Camera Deputatilor", a precizat Daniel Suciu in solicitare, mentionand ca este necesar un punct de vedere cu privire la posibilitatea infiintarii unui astfel de grup.…

- PSD ii ia startul lui Victor Ponta. Social-demcoratii fac un pas inaintea fostului premier, care a anuntat deja ca va cere infiintarea unui grup parlamentar pentru Pro Romania. Liderul grupului de deputati PSD a solicitat conducerii Camerei un punct de vedere fix pe acest subiect, urmand ca raspunsul…

- Superimunitatea judecatorilor CCR, la votul deputatilor. Proiectul de lege care prevede ca judecatorii constitutionali nu vor putea fi retinuti, perchezitionati, arestati sau trimisi in judecata decat cu aprobarea plenului CCR este pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor. Mai exact, va fi preluat acelasi…

- Potrivit programului aprobat de plenul Senatului, miercuri, 2 mai, si joi, 3 mai, senatorii vor lucra in plen. De asemenea, Saptamana viitoare, deputatii vor avea miercuri sedinta in plen, iar joi vor lucra in comisiile de specialitate. "Saptamana viitoare o sa avem luni si marti…

- Deputații din Comisia Juridica au dat verde pedepselor cu inchisoarea executate acasa sau in weekend. Sunt cele mai controversate masuri dintr-un pachet pentru executarea alternativa a pedepselor, adoptat cu votul coaliției PSD-ALDE.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a votat, miercuri, o modificare a legii Agentiei Nationale de Integritate (ANI), stabilind ca faptele savarsite de persoanele aflate in functii si demnitati publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu…