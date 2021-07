Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General a incalcat dreptul la aparare a victimelor accidentului de pe strada Andronache, provocat de o femeie aflata la acel moment sub influența alcoolului, este decizia magistratiilor de la Judecatoria Sectorului 2. Drept urmare, dosarul a fost retrimis Parchetului pentru indreptarea neregulilor.…

- Polițiștii au descins, joi, la mai multe adrese din București și Ilfov, fiind ridicat un barbat care este acuzat ca a cerut bani pentru returnarea unei mașini furate. Polițiștii de la Serviciul Furturi Auto, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus in aplicare 5 mandate…

- Tribunalul București a respins, marți, cererea de abținere facuta de cel de-al cincilea judecator desemnat pentru a judeca dosarul de mare corupție al fostului șef al PSD, Liviu Dragnea, in care e acuzat de DNA de fapte de mare corupție legate de participarea sa la investirea fostului președinte…

- Polițiștii bucureșteni au descins, marți, la patru adrese din Capitala, fiind reținuți doi tineri, acuzați ca au furat din casele de valori a unor firme aproape 70.000 de lei. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul Investigații Criminale, sub supravegherea…

- Zilele trecute, Tribunalul Constanta a admis actiunea formulata de catre avocatul soferului ndash; inculpat si, pe cale de consecinta, a desfiintat hotararea Judecatoriei Medgidia prin care s a dispus inceperea judecatii cauzei. Prin rechizitoriul nr. 1 P 2021 al Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Tribunalul Bucuresti judeca cererea depusa de Liviu Dragnea, in care fostul lider PSD solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde a executat doi ani inchisoare din pedeapsa de trei ani si jumatate primita in 2019 in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, informeaza Agerpres…

- Judecatoria Sectorului 5 a ramas, marti, in pronuntare pe cererea de eliberarea conditionata depusa de fostul lider al PSD Liviu Dragnea, care executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dragnea nu a fost adus la Judecatorie,…

- Judecatoria Sectorului 5 a ramas, marti, in pronuntare pe cererea de eliberarea conditionata depusa de fostul lider al PSD Liviu Dragnea, care executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dragnea nu a fost adus la…