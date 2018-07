Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 18 iulie, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Cluj, impreuna cu politisti din Dej si cu luptatori de actiuni speciale, au derulat o actiune pe raza localitatii Ciubanca, comuna Recea Cristur, in scopul depistarii unor persoane cautate. Astfel, in jurul orei 06.00, politistii…

- Fostul presedinte al FC Barcelona, Sandro Rosell, este acuzat de frauda fiscala, el fiind suspectat ca a omis in mod deliberat sa declare 229.569 de euro fiscului spaniol, informeaza news.ro.In varsta de 54 de ani, Rosell va fi audiat in acest caz la 18 septembrie. Sandro Rosell va…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un nou dosar in care este acuzat de evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES,...

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un nou dosar in care este acuzat de evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in libertate, a omului de afaceri Nelu Iordache, la data faptelor asociat si administrator al SC Bata Sky Imobiliare SA, pentru evaziune fiscala in forma continuata si delapidare. De asemenea, au fost mai trimisi in judecata…

- Noul cabinet de ministri al Spaniei este afectat de prima controvesa. Ministrul Culturii și Sportului a fost nevoit sa demisioneze dupa ce presa a descoperit ca a fost amendat de fisc pentru neplata unor taxe.

- Viceprimarul municipiului Urziceni, Liviu Cazan, a fost retinut, luni seara, pentru 24 de ore, alaturi de alte patru persoane, intr-un dosar de evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani. Potrivit unor surse judiciare, cercetarile…

- 13 percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala de milioane de lei au fost desfasurate azi de Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale in comun cu Inspectoratul Național de Investigații.