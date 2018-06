Lovitură pentru operatorii telecom in UE. Ce se intampla cu…

Parlamentul European si statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord preliminar cu privire la limitarea costului apelurilor telefonice efectuate dintr-o tara membra in alta, sperand astfel sa obtina o noua victorie populara in randul cetatenilor, dupa ce a eliminat tarifele de roaming, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Acordul convenit in noaptea de marti spre miercuri, dupa 12 ore de negocieri, face parte dintr-o reforma mai ampla a legislatiei din domeniul telecomunicatiilor, veche de 15 ani. Articolul integral pe INCONT