Lovitură pentru Occident! Rusia anunță profituri RECORD după impunerea sancțiunilor Lovitura puternica pentru Occident. In ciuda sancțiunilor impuse, Rusia anunța profituri record la livrarile de energie. Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat sambata ca sanctiunile occidentale nu vor avea niciun efect asupra exporturilor de petrol ale tarii si a prezis o crestere mare a profiturilor din livrarile de energie in acest an, transmite Reuters. ”Avand in vedere nivelul preturilor care a fost stabilit ca urmare a politicilor Occidentului, nu am suferit pierderi bugetare”, a declarat ministerul de Externe pentru un post de televiziune sarb bosniac. Rusia nu este afectata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a susținut sambata ca sanctiunile occidentale nu vor avea niciun efect asupra exporturilor de petrol ale tarii, ba chiar a prezis o crestere mare a profiturilor din livrarile de energie in acest an, transmite Reuters. ”Avand in vedere nivelul preturilor care a…

- ”Avand in vedere nivelul preturilor care a fost stabilit ca urmare a politicilor Occidentului, nu am suferit pierderi bugetare”, a declarat ministerul de Externe pentru un post de televiziune sarb bosniac. Lavrov a mai spus ca, ”dimpotriva, anul acesta vom creste semnificativ profiturile din exportul…

- Moscova va gasi solutii pentru a aproviziona pietele cu ingrasaminte si cereale rusesti, in pofida sanctiunilor occidentale, a declarat miercuri Serghei Riabkov, adjunctul ministrului Afacerilor Externe rus, citat de agentia rusa de presa RIA, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Luni, presedintele…

- Comisia Europeana ar putea acorda Ungariei si Slovaciei o exceptie de la embargoul privind achizitiile de petrol din Rusia, care este pregatit in prezent de executivul european, avand in vedere dependenta crescuta a celor doua state membre de titeiul rusesc, au declarat luni pentru Reuters doi oficiali…

- UPDATE Comisia Europeana ar putea acorda Ungariei si Slovaciei o exceptie de la embargoul privind achizitiile de petrol din Rusia, care este pregatit in prezent de executivul european, avand in vedere dependenta crescuta a celor doua state membre de titeiul rusesc, au declarat luni pentru Reuters doi…

- Ucraina și-ar putea exporta producția agricola prin portul Constanța, aceasta este știrea care a atras atenția in ultimele ore pe plan intern și nu numai. Oficialii ucraineni au anunțat ca poarta discuții cu Romania pe aceasta tema. Trupele ruse au blocat porturile ucrainene iar exporturile sunt in…

- Șeful diplomației de la Moscova a mai precizat ca in acest moment este discutat serios statutul de neutralitate al Ucrainei, scrie Reuters.Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat miercuri ca discuțiile de pace cu Ucraina nu au fost ușoare, dar ca exista speranța de a ajunge la un compromis.„Negocierile…

- Razboi in Ucraina ziua 15. Negocierile pentru pace bat pasul pe loc, la mai bine de doua saptamani de la invazia rusa in Ucraina. Daca cele cateva runde nu au avut succes, parțile iși pun speranța in intalnirea dintre miniștrii de externe. Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov si omologul sau ucrainean…