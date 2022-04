Lovitură pentru multinaționale. Produsele de calitatea a III-a, interzise în România Guvernul a adoptat ieri o ordonanța de urgența care va produce un adevarat cutremur pe piața interna. Astfel, produsele identice ca forma și ca marca din statele UE, dar de calitatea a III-a, vor fi interzise in Romania. Amenzile pentru incalcarea noilor reglementari privind practicile comerciale inșelatoare ajung și la 100.000 de lei, iar in […] The post Lovitura pentru multinaționale. Produsele de calitatea a III-a, interzise in Romania first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

