Steagul rusesc a fost indepartat de pe administrația regionala din Herson, o cladire situata pe malul vestic al orașului, unde forțele ucrainene au facut progrese semnificative in urma cu cateva saptamani, informeaza The Guardian . Forțele rusești și-au mutat sediul regional dincolo de fluviul Nipru, pe malul stang al orașului Herson, potrivit Centrului ucrainean al Rezistenței Naționale din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii. Rușii iși mențin in continuare pozițiile de-a lungul celei de-a doua linii de aparare, potrivit ambelor parți. Rusia a mutat locuitorii din Hersonul ocupat, susținand…