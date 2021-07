Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii „Acces direct”, de la Antena 1, a primit o lovitura de la procurori. Antoanela, femeia care a atacat-o cu pietre, in direct, in platoul show-ului, a fost trimisa in judecata pentru ultraj contra bunelor moravuri, si nu pentru tentativa de omor, asa cum a cerut victima. Vedeta TV este revoltata si […] The post Lovitura pentru Mirela Vaida! Ce au decis procurorii in privinta femeii care a atacat-o cu pietre first appeared on Ziarul National .