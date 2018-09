Stiri pe aceeasi tema

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor, alaturi de reprezentantii PMP, a initiat joi demersurile pentru infiintarea comisiei parlamentare de ancheta in cazul gestionarii pestei porcine africane,...

- Grupul chinez Huawei Technologies a detronat Apple, devenind al doilea producatorm mondial de telefoane mobile inteligente in trimestrul doi din 2018, arata datele prezentate de firma de cercetare de piata...

- Grupul francez Renault va retrage circa 10 milioane euro, sub forma de dividende, de la Renault Commercial Roumanie, reprezentand mare parte din profitul inregistrat anul trecut, anunta Profit.ro. Compania are o marja a profitului ...

- Deputatul Adrian Mocanu, care a fost exclus din PMP saptamana trecuta, va activa in cadrul grupului ALDE de la Camera Deputatilor."Avem o informare din partea grupului parlamentar ALDE, care ne aduce la cunostinta ca domnul deputat Mocanu Adrian va activa in cadrul grupului ALDE incepand cu…

- In goana disperata dupa bani, PSD ataca și cea mai oropsita categorie de romani- pensionarii. Deși, PSD a beneficiat in mare parte de sprijinul pensionariilor in alegeri, acum, cand este la guvernare PSD le ofera venin acestora. De aceasta data, cei loviți de majoritatea toxica sunt pensionarii…

- Pas urias facut pentru demantelarea Statului Paralel si pentru stoparea practicilor staliniste prin care procurorii au distrus vietile a mii de oameni nevinovati. Coalitia PSD-ALDE a reusit, miercuri 4 iulie 2018, o victorie importanta in Parlamentul Romaniei. Camera Deputatilor…

- Grupul KMG International (KMGI) a anuntat ca tranzactia privind achizitia unei participatii de 51% din actiunile KMG International N.V. catre China Energy Company Limited nu va fi finalizata. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business intelligence…

- Potrivit informatiilor furnizate de seful interimar al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Braila, Dan Gheorghita, dintr-un numar total de 2779 elevi inscrisi la inceputul anului in clasa a VIII-a, in examenul de evaluare au intrat 2.048 elevi. 'Diferenta de 731 elevi care nu au intrat in…