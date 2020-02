Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 5 al show-ului ”Insula Iubirii”, de la Antena 1, a fost ultimul pentru ispita Maria Ilioiu. Roșcata, calina, reușind sa prinda in mrejele sale barbații, a fost totuși data afara, sancțiunile disciplinare avand și ele o concluzie. Motivul pentru care Maria Ilioiu, ispita de la Insula Iubirii,…

- Nico de la Insula Iubirii este mai fericita ca niciodata, iar dragostea plutește in aer. Fosta concurenta și ispita Marco traiesc o frumoasa poveste de iubire, care a lasat pe toata lumea cu gura cascata.

- Nicoleta Dragne este foarte vocala in mediul online și le ține fața cu brio de fiecare data rautacioșilor. Fosta ispita de la Insula Iubirii nu ezita sa duca batalii pe paginile de socializare cu internauții, dupa ce primește diverse critici.

- BRAVO AI STIL 2020. Noul sezon al show-ul jurizat de Catalin Botezatu, Raluca Badulescu si Maurice Munteanu vine cu un format puțin schimbat. Sezonul cu numarul șase va fi cu vedete. Maria Ilioiu este una dintre vedetele anunțat de Kanal D. Aceasta a aparut la TV in emisiunea Insula Iubirii,…

- Profesor de ski și model, Raul Popa, cea mai respectata ispita masculina de la ”Insula Iubirii”, show difuzat pe Antena 1, a facut dezvaluiri despre emisiunea la care a participat, in cartea sa, ”Conversații cu Dumnezeu”. Ce a scris barbatul? Raul Popa face dezvaluiri despre ”Insula Iubirii” in cartea…

- Fara dar și poate, in casa ”Lika a Star” se poate intampla lucruri care de care m-ai interesante, dar și acuzații și suspiciuni asupra unor concurenți. Așa se intampla și cu Nicoleta Dragnea, fosta inspita de la Insula Iubirii. Unul dintre competitori o considera in continuare o ispita și in aceasta…

- Una dintre cele mai controversate concurente de la ”Insula Iubirii” a fost, fara doar și poate, Teodora Mocanu, care a format un cuplu cu Eusebiu. Cei doi n-au trecut testul din Thailanda, insa aceasta a starnit atenția publicului grație relației pe care o avea cu Mircea Moldovan, ispita in cadrul show-ului…