- Presedintele francez Emmanuel Macron a pierdut majoritatea absoluta in Adunarea Nationala, dupa al doilea tur al alegerilor legislative desfasurate duminica, un scrutin marcat de un avans puternic al extremei drepte conduse de Marine Le Pen, releva sondajele la iesirea de la urne, transmite AFP.Daca…

- Coaliția prezidențiala și forțele de stanga au sosit umar la umar in primul tur de scrutin al legislativelor, desfașurat ieri in Franța, dar scorul final va fi clar abia dupa al doilea tur, de duminica viitoare. In cazul in care nu va obține majoritatea de 289 de mandate in Adunarea Naționala, președintele…

- Presedintele Consiliului Constitutional francez Laurent Fabius l-a proclamat miercuri pe Emmanuel Macron presedinte al Republicii, dupa ce a obtinut majoritatea absoluta a voturilor exprimate duminica (58,55-), in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, relateaza AFP. "Consiliul Consttutional a procedat…

- Poliția din centrul Parisului a deschis focul asupra unei mașini care se indrepta spre ei, ucigand doua persoane, a declarat o sursa din poliție pentru AFP, la doar cateva ore dupa ce președintele francez Emmanuel Macron a caștigat al doilea mandat. Vehiculul circula pe cel mai vechi pod in picioare…

- Emmanuel Macron, reales duminica președinte al Republicii in Franța, a declarat ca votul alegatorilor care au ales sa blocheze Rassemblement national (Adunarea Nationala, partidul lui Marine Le Pen) „il obliga pentru anii care vor urma” și spune ca va fi „președintele tuturor”, potrivit AFP. „Știu ca…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, o indeamna joi, intr-un interviu acordat postului francez BFMTV, pe candidata la presedintie, Marine Le Pen, conducatoarea extremei drepte, acuzata de o apropiere fata de Rusia, sa recunoasca faptul ca s-a inselat si si-a exprimat speranta ”sa nu-si piarda”…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a intensificat campania pentru un al doilea mandat, axandu-se pe conexiunile dintre rivala Marine Le Pen, candidata extremei drepte, și președintele rus Vladimir Putin.