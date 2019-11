Avarie la CET Constanta. Cine este afectat si nu are incalzire si apa calda

Electrocentrale Constanta S.A. CET Palas a comunicat in data de 13.11.2019 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 176, 177, 178. In consecinta, in lipsa agentului… [citeste mai departe]