Roxana Vantu - jurnalist Digi24, Bruxelles: „Oficialii de aici de la Bruxelles vor sa plafoneze subvențiile pentru fermele mari. De altfel va fi schimbat și modul in care sunt alocați banii. Nu vor mai exista acele discrepanțe istorice intre statele vechi din UE și Romania, care incaseaza plați in funcție de fiecare hectar lucrat și nu in funcție de producție, așa cum se intampla in Germania de exemplu”. Acum exista o diferența și de trei ori intre ce primesc fermierii nostri si cat incaseaza cei straini. Astfel, subventia pe hectar abia depaseste 170 de euro in Romania. Comisia Europeana a…