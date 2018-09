Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind rectificarea bugetara a fost publicata, vineri, in Monitorul Oficial, dupa ce miercuri a fost aprobata in Guvern, fapt ce a provocat nemultumirea presedintelui Klaus Iohannis, care a invocat absenta avizului CSAT.

- Premierul Viorica Dancila sustine ca intre Guvern si presedintele Klaus Iohannis nu este un razboi si ca ea este adepta consensului si ca si-ar dori o relatie foaarte buna. De asemenea, Dancila a sustinut ca Executivul trebuia sa adopte proiectul de rectificare pentru ca oamenii nu mai puteau astepta.…

- „O remaniere o voi decide in urma evaluarilor pe care le fac. Deja am inceput evaluarile pe fiecare minister in parte, raportate la programul de guvernare”, a declarat Viorica Dancila, aflata intr-o vizita in judetul Arges. Potrivit sefei Guvernului, s-au facut foarte multe lucruri, inclusiv…

- Guvernul s-a grabit sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la rectificarea bugetara, fara avizul CSAT, aviz de altfel obligatoriu, si fara sa astepte consultarile la care a fost invitat de presedintele Klaus Iohannis pe aceasta tema.

- UPDATE Guvernul a adoptat, in ciuda opozitiei lui Klaus Iohannis, proiectul rectificarii bugetare, deoarece, spune premierul, Executivul și-a indeplinit obligația de a cere aviz de la CSAT. "Soluţia aleasă de Guvern este să meargă mai departe cu adoptarea rectificării…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca recificarea bugetara este unul dintre cele mai importante proiecte ale Guvernului, astfel ca urma sa fie adoptat in sedinta Executivului de astazi, dar presedintele Klaus Iohannis “nu a gasit deschiderea sau poate nu a avut timp sa convoace CSAT” pentru…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern, ca la ora 19.00 va prezenta detaliile rectificarii bugetare, care va fi pozitiva si care va fi facuta in a doua jumatate a lunii august. ”Avem o rectificare bugetară pozitivă. Avem venituri în plus la bugetul…

- Premierul Viorica Dancila ar urma sa aiba o intrevedere miercuri cu președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Potrivit realitatea.net, președintele ar fi dorit ca intalnirea sa aiba loc marți, inainte de ședința de Guvern, pentru discuții privind posibila Ordonanța de Urgența pe care Executivul…