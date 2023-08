Prabușirea acordului de recunoaștere a vinovației lui Hunter Biden ar putea complica campania președintelui la alegerile din 2024. Totodata, democrații se tem ca pana in 2024 ancheta procurorului va lua amploare. „Va avea un impact destul de important asupra realegerii. Se confrunta cu riscul ca atentia sa fie abatuta constant de la mesajul transmis”, a […] The post Lovitura pentru Joe Biden! De ce ar putea pierde scaunul de la Casa Alba, in 2024 first appeared on Ziarul National .