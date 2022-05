Lovitură pentru industria auto din România: Vinde Renault uzina de la Mioveni? Automotive News Europe scrie ca Renault a primit mai multe oferte de parteneriat pentru divizia responsabila de motoare diesel si benzina pe care o va infiinta alaturi de cea dedicata masinilor electrice si diviziei software, potrivit unor surse apropiate companiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

