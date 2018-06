Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au decis, joi, sa retrimita Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate și Terorism (DIICOT) dosarul “Romgaz” pentru refacerea urmarii penale. Decizia nu este, insa, defintiva. Cu un an in urma, Adriean Videanu, Ioan Niculae, alte noua persoane si compania Interagro au fost trimise in judecata de The post Lovitura pentru Horodniceanu. Ioan Niculae și Adriean Videanu scapa de proces. Dosarul “Romgaz”, desființat de Curtea Suprema appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .