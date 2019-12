Lovitura pentru Guvernul Italiei: Un ministru demisioneaza. Miza - 3 miliarde de euro Ministrul italian al Educatiei, Lorenzo Fioramonti, a declarat ca si-a dat demisia dupa ce nu a reusit sa obtina de la Guvern majorarea alocarii bugetare despre care afirma ca este necesara pentru imbunatatirea calitatii scolilor si a universitatilor.



Demisia reprezinta o lovitura pentru Guvern, ale carui partide din coalitia de guvernare (Miscarea 5 Stele si Partidul Democrat) au opinii diferite despre problemele cu care se confrunta Italia, de la reforma zonei euro pana la drepturile migrantilor.



Gestul sau evidentiaza, de asemenea, problemele cu care se confrunta Miscarea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

