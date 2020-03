Lovitură pentru fraţii Micula. Tribunalul de Arbitraj Internaţional respinge daunele de 9 miliarde de lei Hotararea arbitrala incheie un arbitraj inițiat de Reclamanți in anul 2014 in baza Acordului intre Guvernul Romaniei și Guvernul Regatului Suediei privind promovarea și protejarea reciproca a investițiilor („Tratatul"). In cadrul arbitrajului, Reclamanții au susținut ca Romania și-a incalcat obligațiile internaționale in temeiul Tratatului, nereușind sa aplice in mod adecvat legile privind impozitarea bauturilor spirtoase și prin adoptarea unui nou regim de prețuri pentru apa minerala.



