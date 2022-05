Stiri pe aceeasi tema

Cristian Gațu, fostul Comandant al Clubului Sportiv al Armatei in 1998, perioada in care secția de fotbal a CSA Steaua București a fost preluata de Viorel Paunescu, a acceptat sa povesteasca tot ceea ce s-a intamplat atunci.

Ioana Basescu și Elena Udrea vor afla in 26 mai decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție in dosarul privind finanțarea campaniei electorale din 2009 a lui Traian Basescu. Sentința a fost amanata, joi, din cauza absenței fostului ministru.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis definitiv ca fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea comunista. Basescu a afirmat ca a luat nota de decizia Inaltei Curti potrivit careia acesta a colaborat cu Securitatea si anunta ca va face "demersurile legale" la CEDO.

Adriana Saftoiu, fost purtator de cuvant Administratia Prezidentiala, a declarat, marti, in direct la Romania TV, ca ar vrea sa fie reluate declaratiile pe proprie raspundere de necolaborare cu Securitatea, in contextul in care Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit ca fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea.

Maria Basescu a oferit primele detalii despre starea de sanatate a lui Traian Basescu. Fostul presedinte este internat la o clinica din Bruxelles. Problemele de sanatate ar fi aparut dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis ca Traian Basescu a fost colaborator al Securitații.

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a transmis, luni, care sunt masurile administrative privind desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ).

Un procuror din Arges a fost condamnat definitiv joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la un an inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa, el fiind acuzat ca in anul 2013 a produs un accident auto, soldat cu moartea unui barbat.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a solutionat definitiv cauza prin care s-au constatat practici incorecte ale Raiffeisen Bank la creditele in lei, euro și franci elvețieni, potrivit Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor.