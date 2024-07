Lovitura pentru firmele de ITP! Inspectorii DGAF descopera inspectii tehnice nedeclarate Inspectorii DGAF verifica la nivel national operatorii economici care efectueaza inspectii tehnice periodice ITP pentru autovehicule.Potrivit unui comunicat DGAF, pana in prezent, au fost finalizate 383 controale antifrauda in cadrul carora au fost constatate creante fiscale suplimentare de peste 45 milioane lei.Totodata, dupa o prima evaluare a rezultatelor, au fost constatate si efecte indirecte in planul conformarii. In acest sens, in prima jumatate a anului 2024, comparativ cu perioada simil ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

- DGAF a facut controale la stațiile care efectueaza inspectii tehnice periodice și a gasit un numar foarte mare de prestatii ITP nedeclarate din punct de vedere fiscal in anii anteriori, existand chiar si diferente de peste 19.000 de prestatii ITP nefiscalizate la un singur contribuabil.

- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) controleaz firmele care fac inspectii tehnice periodice (ITP) pentru autovehicule, dupa ce s-au constatat „neconcordante semnificative intre prestatiile efectuate si veniturile impozabile declarate”. La o singura firma de acest fel s-au descoperit…

- Direcția Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat identificarea unor nereguli semnificative in sectorul inspecțiilor tehnice periodice (ITP) pentru autovehicule. Acțiunile de control ale inspectorilor DGAF au scos la iveala neconcordanțe…

