Suspendarea taxelor la import a contingentelor si a masurilor de aparare comerciala (cunoscute sub denumirea de „masuri comerciale autonome”) aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana ar putea sa fie prelungita cu un an, potrivit unei propunei a Comisiei Europeana, care susține ca este vorba de un sprijin pentru Ucraina si economia acesteia in contextul agresiunii ruse, a anuntat executivul comunitar. Prelungirea suspendarii taxelor vamale si a altor masuri comerciale se adauga altor initiative ale UE de sustinere a economiei ucrainene, in special asa-numitele „drumuri de solidaritate”…