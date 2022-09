Stiri pe aceeasi tema

- Romania a sustinut, in cadrul Consiliului Energiei, masuri precum plafonarea pretului gazelor rusesti, existenta unei platforme pentru achizitia in comun a gazelor in UE, precum si posibilitatea de accesare a unor linii de credit pentru companii din partea Bancii Central Europene, potrivit unui comunicat…

- Pe parcursul saptamanii curente, Consiliul Asociației Forța Fermierilor cere intalnire cu prim-ministra Natalia Gavrilița. La solicitarea mai multor agricultori, Asociația pornește consultari in teritoriu in privința organizarii unor proteste economice ale fermierilor. Intr-o declarație, Asociația Forța…

- Comisia Europeana a decis, in contextul unor iminente probleme in aprovizionarea cu alimente, sa relaxeze reglementarile impuse anterior fermierilor, in urma numeroaselor solicitari, in ideea de a facilita o mai mare productie de alimente. Un prim pas in acest sens este faptul ca Comisia a propus o…

- Fermierii care vor scapa de seceta risca sa dea peste o problema noua, care sa le diminueze sau chiar anuleze profitul: concurența neloiala. Timp ce un an, cerealele din Ucraina intra in spațiul Uniunii Europene fara taxe și, cum costurile de producție au fost mult mai mici, și prețul lor ar putea fi…

- Din cauza secetei și a lipsei unui sistem de irigații, fermierii au solicitat Guvernului declararea starii de calamitate. Situația este compromisa și la nivel european din cauza razboiului și a secetei. Nu va fi de mirare daca in toamna vom plati și 20 de lei pentru 1 litru de ulei se tem experții.…

- Comisia Europeana isi va reduce, inca o data, prognozele de crestere economica in Europa pentru acest an si anul urmator, dar in paralel isi va majora previziunile de inflatie pentru a tine cont de consecintele razboiului din Ucraina, a avertizat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis,…

- Rusia finanteaza si antreneaza indivizi si grupari de extrema dreapta in statele membre UE, a atras miercuri atenția vicepresedinta Comisiei Europene, Vera Jourova, care a cerut blocului comunitar sa ia masuri rapide pentru a consolida democratiile, citata de EFE și Agerpres . ”Trebuie sa luam masuri…