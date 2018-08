Stiri pe aceeasi tema

- Intrebarea „Ce meserie mi se potrivește?” este foarte des intalnita in randul tinerilor la inceput de drum. Elevii din anii terminali de școala cauta oportunitați care sa le ofere rapid o rampa de acces spre un mediu de lucru stabil, cu posibilitate de invațare a unei meserii și promovare profesionala.…

- Cu mai putin de o luna inainte de inceperea unui nou an scolar, nu toate unitatile de invatamant din Caras-Severin sunt pregatite sa-si primeasca elevii in bune conditii. In unele dintre ele, reparatiile si modernizarile sunt in plina desfasurare, in altele, nici nu au inceput. Un astfel…

- Realizarile Ministerului Educației in perioada februarie-august vizeaza capitole importante in sistem, pornid de la cele de ordin finanaciar, adica mai mulți bani pentru profesori, sporului pentru condiții de munca și pentru atragerea tinerilor in invațamantul profesional, grija ca elevii din rural…

- Cel puțin 40 de școli din Marea Britanie au impus o noua regula vestimentara potrivit careia elevele nu vor mai avea voie sa poarte fuste. Demersul vine in sprijinul elevilor transgender. Aceste școli...

- Elevii claselor primare din Sectorul 5 al Capitalei vor purta ceasuri cu buton de panica. Deocamdata, primaria nu a transmis cate ceasuri va cumpara si cum va functiona sistemul. Initiativa vine dupa ce, la sfarsitul lunii mai, scoala Nr. 124 din Sectorul 5 a luat foc. „Pentru siguranta copiilor…

- Politia a interzis accesul intr-o scoala primara din Berlin si in perimetrul din jurul institutiei din cauza unei potentiale „situatii periculoase”, au declarat autoritatile, conform Reuters. Institutia de invatamant a interzis accesul in interiorul scolii. Elevii si profesorii au fost evacuati…

- Marți, 5 iunie, se sarbatorește Ziua Învațatorului, iar copiii vor merge la școala unde se vor desfașura activitați extracurriculare specifice acestei zile, nu cele prevazute în fișa postului. Ziua Învațatorului este sarbatorita în fiecare an pe 5 iunie. Data de 5 iunie reprezinta…

- Elevii din gradinite, scoli si licee au avut o noua zi libera vineri, de 1 iunie, Ziua Copilului. De asemenea, pe 5 iunie 2018, de Ziua Invatatorului, in unitatile scolare se vor desfasura alte activitati specifice, adica elevii vor avea o zi mai relaxata. „In conformitate cu prevederile contractului…