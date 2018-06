Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al PSD s-a reunit, vineri dupa-amiaza, urmare a sentintei de condamnare a liderului partidului, Liviu Dragnea, in dosarul privind angajarile fictive de la Protectia Copilului Teleorman.

- Avocata Bombonicai Prodana, Maria Vasii, susține ca soluția aleasa de clienta sa, adica achitarea prejudiciului, putea fi aplicata și de catre ceilalți inculpați din dosar, inclusiv de Liviu Dragnea, procesul s-ar fi oprit in faza administrativa. „Procurorul și judecatorul sunt obligați sa…

- Comitetul Executiv National al PSD se va reuni, vineri dupa-amiaza, urmare a sentintei de condamnare a liderului partidului, Liviu Dragnea, in dosarul privind angajarile fictive de la Protectia Copilului Teleorman, transmite News.ro . Joi seara, liderii organizatiilor judetene ale partidului au primit…

- Fostul premier Victor Ponta considera ca Liviu Dragnea trebuie sa se retraga, dupa condamnare, din funcțiile pe care le deține daca vrea sa salveze PSD. Intr-o postare pe Facebook, Ponta amintește de ziua de 21 iunie acum un an cand, spune el, „pesediștii au fost traumatizați și umiliți” de șeful lor…

- Razvan Rat, 36 de ani, a lucrat ani buni la Sahtior Donetk alaturi de Mircea Lucescu. Fundasul stanga a ramas impresionat de filozofia de joc a lui Il Luce, pe care l-a numit „obsedat”. Razvan Rat a reusit cea mai mare performanta din cariera sa, alaturi de Mircea Lucescu. Cei doi au reusit…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca transpunerea Directivei UE privind prezumția de nevinovație se va face pana la sfarșitul actualei sesiuni parlamentare, președintele Senatului precizand ca parlamentul va avea nevoie, probabil, de o saptamana de sesiune extraordinara."Transpunerea directivei…

- Transferul de zile mari bifat de PSD s-ar putea lasa cu cearta.Citește și: Decizia INCENDIARA a Curtii de Apel Bucuresti in procesul Mihaela Moraru Iorga - Laura Codruta Kovesi Valeriu Steriu se afla in aceste momente in biroul sefului PSD Liviu Dragea, acolo unde discuta despre transfer.…

- Ludovic Orban a depus plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila si al presedintelui PSD, Liviu Dragnea, din cauza memorandumului privind mutarea ambasadei Romaniei in Israel. Seful PNL a precizat ca plangerea a fost facuta in nume personal.