- Casa lui Dr. Dre a fost vizata de hoti in timp ce rapperul si producatorul muzical se afla internat in urma unui anevrism cerebral, potrivit NME, relateaza News.ro. Patru persoane au fost arestate in urma unei tentative de intrare prin efractie in casa lui Dr. Dre. Politia din Los Angeles…

- Rapperul si producatorul Dr. Dre a suferit aparent un anevrism cerebral, luni, si este tratat in prezent la centrul medical Cedars-Sinai din Los Angeles, relateaza Variety, informeaza News.ro. Echipa lui a transmis marti noapte un comunicat ce cuprinde o declaratie a lui Andre Young, pe numele…

- Cinci persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat in grupul de pietoni aflat in Stamford Hill, Londra. Imaginile dramatice arata o Toyota argintie cu capota sparta intr-un copac de pe trotuarul aglomerat , potrivit The Sun . „Politia si Serviciul de ambulanta au intervenit la o coliziune produsa…

- Un tanar era la un pas de tragedie din cauza unei amenzi. Un barbat in varsta de 28 de ani a amenințat ca se arunca de pe bloc din cauza unei sancțiuni pe care a primit-o pentru nerespectarea carantinei. Incidentul a avut loc azi-noapte, in municipiul Constanța. Reamintim ca acest oraș a fost plasat…

- Cel puțin trei persoane, doi barbați și o femeie, au murit, luni seara, in urma atacului terorist comis de un simpatizant al Statului Islamic. Atacatorul a fost impuscat mortal de politisti,a anunțat șeful poliției din Viena. Atacaurile comise in cel puțin șase locații din viena au fost comise de cel…

- Un numar de 15 persoane au fost saltate de politisti si conduse la audieri, in urma unui scandal petrecut in afara localitatii Sinesti. Incidentul a avut loc sambata, 24 octombrie dupa un accident rutieer.

