Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au decis, miercuri, sa retrimita la procurori dosarul in care fostul ministru Sebastian Vladescu este acuzat de coruptie, magistrații oferind un termen...

- Judecatorii ICCJ au respins, miercuri, ca nefondate, toate apelurile declarate de procurorii DNA si de Adrian Duicu si un alt inculpat, in dosarul de coruptie in care Curtea de Apel Bucuresti a stabilit o pedeapsa de 1,6 ani de inchisoare cu suspendare pentru fostul baron din Mehedinti.Citeste…

- Dosarul in care un complet de cinci judecatori rejudeca apelurile DNA si a fostului inistru al Energiei, Constantin Nita, care a fost suspendat dupa ce aceeasi instanta a trimis intrebari Curtii de Justitie a Uniunii Europene, a repus pe rol cazul cu termen pentru luni.Mai precis, in 21 octombrie…

- Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au respins, joi, ca nefondata contestația la executare formulata de Radu Mazare. Fostul primar al Constanței executa o pedeapsa de 9 ani de inchisoare.Citește și: SURSE - Ce ascunde decizia CCR pe Codul Administrativ: Guvernul Orban,…

- Fostul ministru al Apararii, Mihai Fifor, s-a prezentat, vineri, la DNA Timisoara, pentru audieri, in calitate de martor, in dosarul de coruptie de la vama Nadlac II. Potrivit unor surse judiciare, inaintea lui a intrat in audieri deputatul PSD Luminita Jivan, presedinte al PSD Caras Severin, in aceeasi…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins cererile procurorilor, care au solicitat arestarea preventiva a celor opt persoane retinute in dosarul spagilor din Banat, in care sunt cercetati si trei parlamentari PSD. Trei dintre cei opt au fost plasati sub control judiciar pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, marti, cererea procurorilor DNA de arestare preventiva a celor opt persoane retinute in dosarul de coruptie de la vama Nadlac II, dosar in care sunt cercetati si lideri ai PSD Arad. Informatia a fost confirmata de avocatii inculpatilor la terminarea procesului.…

- Numele fostului ministru de Interne Mihai Fifor apare in ancheta DIICOT privind permisele de port-arma eliberate ilegal in judetul Caras-Severin, dosar in care prefectul de Caras-Severin, Matei Lupu, este cercetat sub control judiciar. In referatul procurorilor se mentioneaza faptul ca…