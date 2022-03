Stiri pe aceeasi tema

Rusia anunta vineri ca a distrus joi cea mai mare rezerva de carburant a armatei ucrainene, in apropiere de Kiev, intr-un atac cu rachete de croaziera, relateaza AFP.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a declarat joi drept inadmisibile cererile depuse de fostul magnat al presei roman Dan Voiculescu cu privire la condamnarea sa pentru spalare de bani si la confiscarea bunurilor sale, informeaza AFP, conform AGERPRES.

Contul din banca Barclays al lui FC Chelsea a fost suspendat temporar, vineri, a anunțat Sky Sports News, relateaza Mediafax.

Rusia a anuntat sambata ca isi inchide spatiul aerian pentru companiile aeriene din Romania, transmite Reuters, dupa o decizie similara luata de autoritatile de la Bucuresti in urma agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, relateaza Agerpres.

Gigi Becali, patronul FCSB, s-a dezlanțuit la adresa lui Nicușor Dan, edilul -șef al Capitalei. Omul de afaceri a pierdut un proces cu Primaria Capitalei, careia trebuie sa ii achite peste un milion de lei, dupa ce judecatorii au decis ca FCSB nu a platit chiria pentru 15 meciuri disputate pe Arena

Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justitiei, a criticat, vineri, votul din comisia juridica pe proiectul de desfiintare a Sectiei Speciale de anchetare a magistratilor, ca este o "lovitura data luptei impotriva coruptiei".

Posibila alianța PMP - AUR starnește și amuzament in spațiul public. Jurnalistul Lucian Mindruța il ironizeaza pe Cristian Diaconescu și spune ca AUR ar avea nevoie de el pentru a traduce instrucțiunile de folosire a TV-ului din limba engleza.

Un barbat de 54 de ani din Craiova, care era dat in urmarire internationala de autoritatile din Italia pentru un prejudiciu de 14,6 milioane euro adus statului italian, a fost prins, joi, de politistii doljeni in localitatea de domiciliu si introdus in arestul IPJ Dolj.